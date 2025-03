Anteprima24.it - Emergenza sisma a Napoli, ora Manfredi vara la cabina di regia del Comune

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiMancava ladi, ed è arrivata. Come in ogniche si rispetti, ildilaper il bradisismo. A dire il vero, le scosse sono cominciate nel 2023. Ma gli ultimi eventi sismici hanno aggravato la situazione. E allora, vai con ladi. Un’ordinanza di ieri del sindacola istituisce, quale “organo con funzione decisionale deputato alla direzione e al coordinamento dell’sismica in corso”. La compongono lo stesso, l’assessore alla protezione civile, Edoardo Cosenza, il capo di gabinetto del sindaco, il direttore generale del, il dirigente del Servizio Protezione Civile.L’ordinanza del 21 marzo dispone anche di integrare la composizione del Centro Operativo Comunale (C.O.C), attivato con un’altra ordinanza sindacale (del 13 marzo scorso).