Emendamento FdI | rinvio di sette mesi per polizze anticatastrofali delle imprese

Rinviare dil'obbligo per ledi stipulare le. Lo chiede undi FdI al decreto bollette presentato alla commissione Attività produttive della Camera. La proposta, firmata dal deputato Riccardo Zucconi, modifica il termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali attualmente fissato al 31 marzo 2025, posticipandolo al 31 ottobre 2025. Il fine, precisa l', è "consentire il superamento dell'emergenza energetica senza ulteriori oneri per le". Tra gli emendamenti al decreto figura anche la richesta bipartisan di estendere di seiil periodo nel quale i clienti vulnerabili possono accedere al servizio a tutele graduali. Quattro proposte identiche presentate da Pd, Misto, Iv e FI, chiedono di spostare dal 30 giugno al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale, in base a quanto stabilito dalla legge sulla concorrenza, i clienti domestici vulnerabili hanno la facoltà di chiedere l'accesso al servizio a tutele graduali.