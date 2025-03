Metropolitanmagazine.it - Elton John si scaglia contro i talent show e si prepara all’uscita del suo nuovo disco

Durante un’intervista a Rolling Stone insieme a Brandi Carlile, con la quale pubblicherà ilWho Believes in Angels?, in uscita il 4 aprile,si èto, da lui definiti come «il peggio». Per il cantautore inglese, gli artistinemergenti dovrebbero evitare questo tipo di programmi televisivi e «tentare di suonare dal vivo. È così che si migliora come musicisti e come autori. E non importa se ti esibisci di fronte a quaranta persone. Anzi, più esperienza fai suonando in locali vuoti, meglio è».Sirricorda bene la sua gavetta: «non veniva a vederci nessuno. Quell’esperienza, però, mi ha aiutato quando sono diventato, perché mi ero fatto le ossa. Farsi le ossa è fondamentale. La cosa peggiore che ti può capitare in quest’ambiente sono cose tipo X Factor e la fama istantanea in tv, quando non hai alcuna esperienza nel suonare dal vivo.