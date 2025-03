Quotidiano.net - Elezioni in Ucraina: Zelensky in difficoltà di fronte a una nazione nucleare

Leggi su Quotidiano.net

"Sì, ci saranno lein. penso che (il presidente ucraino Volodymyr)stia facendo il possibile, penso che sia in una posizione molto, molto difficile ma si trova dia unae inoltre si trova dia unache ha quattro volte la popolazione (dell') e quindi deve sapere che verrà schiacciato": lo ha detto l'inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, in un'intervista con l'ex anchor di Fox news Tucker Carlson. "Ora è il momento migliore per lui per concludere un accordo. Il presidente Trump gli offrirà il miglior accordo possibile che potrà mai ottenere", ha aggiunto Witkoff, secondo un video dell'intervista pubblicato su YouTube.