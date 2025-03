Agrigentonotizie.it - Elezioni al Libero consorzio, Cuffaro (Pd): "Alleanza con Mpa e Fi sarebbe un tradimento plateale del nuovo corso"

Leggi su Agrigentonotizie.it

Area del Pd agrigentino stringe accordo con Forza Italia di Riccardo Gallo e Mpa di Roberto Di Mauro per ledi secondo livello per i vertici delcomunale? Nonostante l'interrogativo non abbia ancora alcuna risposta, e l'indiscrezione è stata riportata dalla stampa.