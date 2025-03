Liberoquotidiano.it - Elena Maraga, la maestra sexy di Onlyfans? Cos'è successo fuori dall'asilo

Nessun licenziamento né dimissioni. Almeno per il momento., l'insegnante dell'parrocchiale di Maserada (Treviso) finita nella bufera dopo che i genitori dei suoi alunni hanno scoperto il suo profilo sula scorsa settimana, rimarrà in ferie forzate (la decisione è infatti della scuola) finché il suo legale e l'istituto non si accorderanno sulla liquidazione, con un extra rispetto a quanto le spetterebbe a norma di legge. Lae bodybuilder, in ogni caso, non potrà rimanere al suo posto. Tuttavia, visto che la scuola può né sospenderla né licenziarla invocando la giusta causa, non essendoci alcuna norma che lo consenta (la vicenda è infatti legata alla sfera privata della 29enne), l'unica strada saranno le dimissioni. In seguito al terremoto, prima aveva preso tre giorni di ferie, da lunedì 17 a mercoledì 19: «Ho preferito prendere una pausa visto il polverone che si è sollevato da quando si è saputo ufficialmente che lasusono io», aveva spiegato.