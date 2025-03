Thesocialpost.it - Ecco come Amazon sta uccidendo le nostre città

I dati sulle chiusure dei negozi nei centri storici italiani sono sempre più allarmanti. Il panorama urbano è sempre più triste, insicuro e meno vivibile. Questo fenomeno, notodesertificazione commerciale, è addirittura in crescita costante. Secondo l’analisi del Centro Studi Confcommercio, tra il 2012 e il 2024 in Italia sono scomparsi quasi 118.000 negozi al dettaglio (-21,4%) e 23.000 attività di commercio ambulante (-24,4%). Particolarmente colpiti sono i centri storici, dove la chiusura delle attività commerciali ha reso le strade più vuote e meno sicure. E in questa tragedia, ovviamente, a giocare un ruolo fondamentale è. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha dichiarato: “La desertificazione commerciale minaccia la vivibilità, la sicurezza e la coesione sociale delle nostre città.