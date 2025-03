Quotidiano.net - Earth Hour 2024: monumenti al buio in Italia per il Pianeta

Torna l', l'Ora della Terra, l'evento globale del Wwf che dal 2007 invita a spegnere le luci per un'ora "col desiderio di mostrare quanto forte possa essere l'impatto di un'azione condivisa per richiedere maggior tutela del nostro diritto alla natura". Alle 20.30 per un'ora, in tutto il mondo milioni di persone si mobiliteranno per ile verranno spenti iiconici delle principali città ine nel mondo, spiega l'associazione. A rimanere ala Roma saranno il Colosseo, il Quirinale, dove verranno spente le luci delle facciate esterne e del cortile interno, Palazzo Madama, Palazzo Montecitorio e la facciata principale di Palazzo Chigi. Le luci si spegneranno anche a piazza San Pietro, dove saranno alla Cupola, la facciata e il colonnato della Basilica.