Agi.it - Earth Day 2025: eventi e celebrazioni per il 55° anniversario della Terra

Leggi su Agi.it

AGI - Sono passati 55 anni da quando nel 1970, una manifestazione con 20 milioni di cittadini in piazza, spingeva le Nazioni Unite ad istituire la Giornata Mondiale. Oggi oltre 200mila partner in 193 Paesi coinvolgono attivamente ogni anno più di un miliardo di persone rendendo l'Earth Day l'evento di sensibilizzazione ambientale più impattante al mondo. Leorganizzate da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari, sono tra le migliori al mondo con centinaia di migliaia di visitatori al Villaggio per ladi Villa Borghese a Roma, un evento inaugurato nel 2016 proprio mentre a New York si ratificava l'Accordo sul Clima di Parigi. Questi gliufficiali: Dal 10 al 13 aprile al Galoppatoio di Villa Borghese prenderà vita l'ormai storico evento di primaveraCapitale al quale parteciperanno decine di migliaia di studenti e famiglie provenienti da tutta Italia.