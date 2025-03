È un tunisino focoso facciamo sesso più della maggior parte delle persone Riceviamo insulti orribili | la storia d’amore tra una 74enne e un 40enne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’età, a volte, è solo un numero. Vale anche e soprattutto per l’amore. È un credo che Christine Haycox, 74 anni, e Hamza Dridi, 40 anni, hanno abbracciato appieno. Si sono conosciuti sette anni fa grazie a un corso di inglese online, organizzato da lei. E da quel momento, non si sono più lasciati. Anzi, avrebbero voluto incontrarsi prima.Anche attraverso uno schermo, tra i due è stato un colpo di fulmine. “C’è stata una scintilla immediata”, ha raccontato Haycox, originaria del Regno Unito, al Mirror. Dridi ha scoperto le lezioni di inglese per stranieri attraverso un annuncio su Facebook nel 2018 e, dopo soli tre mesi, la sua insegnante l’ha raggiunto ad Hammamet (Tunisia), con un biglietto di sola andata, per vivere insieme. “Facevamo passeggiate lungo la spiaggia e lui mi portava fuori acene deliziose – ha affermato Haycox –.