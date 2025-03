Linkiesta.it - È tutta colpa di Cracco

Leggi su Linkiesta.it

La pizza diÈ bastata una foto di uno scontrino, e la cifra di 16 euro per scatenare l’inferno. Eppure i prezzi dei piatti, in Galleria Vittorio Emanuele, non sono mai stati bassi, e non solo da.Eppure la pizza in questione è stata indigesta a molti, che hanno accusato lo chef di marginare troppo, e di togliere alla pizza il suo senso di cibo popolare. Oggi che in città la pizza costa mediamente quella cifra, senza essere quella die senza essere in Galleria, forse i pizzaioli gourmet qualcosa allo chef devono.È sempre in tv, chi cucina?Ma voi davvero pensate che gli chef di ristoranti stellati stiano ai fornelli a cucinare per voi? Ancora lì siamo? Quando lo chef è in tv a fare – oggi – uno dei pochissimi programmi gastronomici degni di nota, capace di portarci finalmente a scoprire l’Italia autentica degli artigiani, fuori dalle solite rotte banali, cucinano le stesse persone che cucinano quando lui è a Milano.