È morto George Foreman addio alla leggenda della boxe

a 76 anni la, due volte campione del mondo dei pesi massimi e celebre (anche) per sconfitta contro Muhammad Ali nell’iconico match ‘Rumble in the Jungle‘ del 1974. ‘Big’, così era soprannominato, fu protagonista di una lunghissima carriera, protrattasi dapprima dal 1969 al 1977 e successivamente dal 1987 al 1997, quando a 48 anni si ritirò definitivamente.e Muhammad Ali durante il match ‘Rumble in the jungle’ (Getty Images)., la carriera di unaPrima di passare professionista,aveva vinto la medaglia d’oro olimpica di Città del Messico 1968. Nel 1973 il primo titolo mondiale, vinto contro Joe Frazier, allora considerato imbattibile. L’anno successivo la sconfitta contro Ali a Kinshasa, passatastoria, a seguitoquale si avvicinòreligione.