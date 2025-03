Bergamonews.it - È morto Filippo Maria Pandolfi, la politica più nobile a servizio dell’Italia e dell’Europa

Bergamo. È. Aveva 97 anni. Uomo di cultura e di. Era stato più volte ministro e poi Europarlamentare. A Bruxelles era stato nominato membro della Commissione europea nel 1988 con la competenza per la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico.Laureato in filosofia all’Università Cattolica di Milano,si dedica all’insegnamento e quindi all’attività editoriale come dirigente d’azienda in una casa editrice specializzata in testi scolastici.È eletto per la prima volta deputato al Parlamento nel 1968. Rimarrà in Parlamento per tutte le legislature dalla quinta alla decima.Esordisce nel 1974 come Sottosegretario alle Finanze nel governo Moro-La Malfa. Sarà successivamente ministro delle Finanze nel luglio 1976, nel marzo 1978 passa al Tesoro.