Ilgiornale.it - Drone ‘segreto' ipersonico a costo ‘ridotto': Gli Stati Uniti puntano sull'innovazione per dominare la difesa globale

Inaugurato un impianto in Indiana per l'integrazione di carichi utili per droni ipersonici, con un investimento di 50 milioni di dollari in un programma riservato. L'iniziativa ottimizza i collaudi e rafforza la posizione strategica deglinellaavanzata.