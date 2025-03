Secoloditalia.it - Dramma nel Trapanese, donna aggredita da un cane e azzannata a morte: forse è intervenuta per difendere il suo cagnolino

Unaè mortada un: è successo ancora. E lo choc si rinnova puntualmente. E inquietantemente. Le lesioni provocate dai morsi dell’animale che l’hanon le hanno dato scampo. E per la 62enne Erina Licari, nonostante gli sforzi dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare. Gli uomini intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Una tragedia, quella avvenuta a Petrosino, nel, che lascia senza parole. Soprattutto per l’efferatezza di unaarrivata improvvisamente. E secondo una delle ipotesi investigative, nel corso di una tranquilla, banale, rituale passeggiata della vittima con il suodi piccola taglia. Sulla vicenda intanto, che ha lasciato sconcertata una intera comunità raggiunta dalla notizia, indaga la Procura di Marsala.