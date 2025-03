Lanazione.it - Drago alato di Leonardo, nuovi indizi. C’è una coincidenza temporale

Leggi su Lanazione.it

Vinci, 22 marzo 2025 – Il responso definitivo da parte della commissione che sta analizzando l’opera dovrebbe arrivare nel giro di qualche settimana, in teoria. Pur nell’ottica di un atteggiamento prudente, trapela comunque una certa dose di fiducia: ad oggi, ci sono buone possibilità che il ’’ rinvenuto nelle scorse settimane sulla cappa del camino dell’edificio in prossimità del Castello dei Conti Guidi sia stato realizzato da un giovanissimoda Vinci. Ma non solo: se la paternità del disegno venisse confermata, sarebbe probabilmente la prima opera conosciuta (ad oggi) del Genio, precedendo di circa un triennio il “Paesaggio con Fiume“ che risale al 1473. Anche per questo la prudenza è massima ed esporsi eccessivamente, in questa fase, può essere prematuro. In ogni caso, il sindaco Daniele Vanni ha confermato l’intenzione di realizzare attorno alla nuova opera una sezione museale apposita, per valorizzare ulteriormente la scoperta in termini turistici.