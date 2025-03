Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Behar/Galloway, ATP Miami 2025: orario, ordine di gioco, streaming

Il cammino di Simoneed Andrea, forti della testa di serie numero 3 del tabellone di doppio deiOpendi tennis, partirà sabato 22 marzo: gli azzurri affronteranno nel primo turno l’uruguaiano Ariele lo statunitense Robert.Il programma sul Court 2 prenderà il via alle ore 16.00 italiane, e nel secondo match scenderanno in campo Simoneed Andreaed Ariele Robert: non ci sono precedenti tra le due coppie sul circuito maggiore.La sfida tra Simone/Andreaed Ariel/Robert, del torneo ATP Masters 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV.ATP, Lorenzo Musetti rimonta Halys ed approda al terzo turno!CALENDARIO ATPSabato 22 marzo – Court 2Dalle ore 16.