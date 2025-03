Oasport.it - Dove vedere in tv Berrettini-Gaston, ATP Miami 2025: orario, ordine di gioco, streaming

L’esordio di Matteonel tabellone principale deiOpendi tennis arriverà sabato 22 marzo, quando il numero 29 del seeding, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, affronterà il lucky loser transalpino Hugo.Il programma sul Court 1 si aprirà alle ore 16.00 italiane, e nel quarto match scenderanno in campo Matteoe Hugo: l’azzurro ha vinto l’unico precedente sul circuito maggiore, la finale di Kitzbuehel 2024, ma ha portato a casa anche la sfida giocata nel Challenger di Phoenix 2024.La sfida tra Matteoed il transalpino Hugo, del torneo ATP Masters 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.