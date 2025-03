Gamberorosso.it - Dove mangiare italiano a Città del Capo secondo il Gambero Rosso

Lamadre del Sudafrica sa come non lasciare indifferenti. Uno scenario il cui sfondo è la Table Mountain, una delle sette meraviglie del mondo naturale, efigurano tra i principali attori una cultura che ha fatto la storia, un artigianato esportato in tutto il mondo e architetture che rievocano dominazioni del passato. Non da meno è la cucina locale, il risultato di contaminazioni che hanno dato vita a una tradizione ormai ben radicata. Adelnon mancano angoliscovare un po’ d’Italia. Connazionali che hanno scelto di puntare su questa nazione per dar vita a un nuovo movimento gastronomico: quello dell’autentica cucina italiana adeldelPizza ConnectionUn ex ristorantedi pesce convertito in una pizzeria con prodotti di alta qualità, quasi totalmente provenienti direttamente dall’Italia.