Dove costa di più la bolletta dell’acqua e quanto è aumentata | la classifica delle Regioni

Ladell'acqua più cara in tutta Italia si paga in Toscana, quella più economica in Molise. Nell'ultimo anno la spesa è crescita di circa 20 euro a livello nazionale, ma con forti differenze tra le, e anche da una provincia all'altra. Sono dati del nuovo rapporto di Cittadinanzattiva.