Juventusnews24.com - Douglas Luiz via dalla Juve? Conferme sulla nuova destinazione in Premier League. Possibile assalto a giugno: cosa filtra sul futuro del centrocampista brasiliano

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24resta nel mirino dei club di. Uno in particolare è sulle tracce del calciatore bianconeroSta trovando riscontri anche in Inghilterra l’indiscrezione lanciata nelle ultime ore da Tuttosport:è finito nel mirino del Nottingham Forest in vista della prossima stagione.Ilex Aston Villa, uno dei grandi flop stagionali in casantus, è già in bilico e piace soprattutto ad Edu Gaspar, direttore sportivo del Forest che aveva cercatogià due anni fa quando era all’Arsenal.Leggi suntusnews24.com