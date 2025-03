Doppio intervento della centrale Cross di Pistoia per i bimbi di Gaza e gli ustionati in Macedonia

Leggi su Corrieretoscano.it

diper idie gliin. Si è trattata di una settimana impegnativa per laRemota Operazioni Soccorso Sanitario –diche è stata coinvolta, per la prima volta, in tre diverse operazioni di Medevac, in collaborazione con Dipartimento nazionaleprotezione civile, Sistema europeo di protezione civile e Organizzazione mondialesanità, che hanno trasportato verso gli ospedali Italiani complessivamente 18 bambini provenienti dalla striscia die 4 ragazzi dalla, rimasti coinvolti nell’incendiodiscoteca a Skopje. Lo ha reso noto il direttore dell’Area emergenza territoriale, dottor Andrea Nicolini che ha seguito direttamente tutte le operazioni insieme agli operatori