Ilfoglio.it - Donne, lavoro, libertà (e figli). Fondazione Gi Group fa i conti

L’obiettivo finale si chiama conciliazione vita. Ma oggi i problemi non mancano: da una parte l’inverno demografico, dall’altra, il sottoutilizzo del capitale umano femminile. Sfide cruciali per un paese dove la difficoltà di un’occupazione stabile, soprattutto per le, rende difficile guardare al futuro. Secondo i dati Eurostat 2022 analizzati da uno studio diGi, infatti, l’arrivo di uno riduce il tasso di occupazione femminile di 7,7 punti percentuali (58,6 per cento rispetto a 66,3 di chi ha), con un impatto ancora più marcato quando i bambini hanno meno di 6 anni: in tal caso, solo 53,7 dellecon duelavora, percentuale che scende al 35,2 per chi tre o più. A ciò si aggiunge che le principali difficoltà che emergono dai colloqui del CAV Mangiagalli con lesono, nell’80 per cento dei casi, di tipo economico.