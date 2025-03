Tvplay.it - Donnarumma torna in Serie A, affare a costo zero: l’indizio è chiaro

Il portiere italiano verso un clamoroso ritorno, le sue parole non lasciano dubbi: la situazione e il club interessato.Il futuro del portiere della Nazionale italiana non è così certo come potrebbe sembrare. La partita, poi, persa, dall’Italia contro la Germania qualche sera fa ha lasciato un indizio non di poco conto a riguardo.inA,(LaPresse) tvplay.it“Una certa tifoseria di San Siro mi vorrebbe qua? Mi fa tanto piacere, sono contento. Queste sono situazioni che poi si vedranno. Intanto sono contento di essereto, mi mancavano tanto l’Italia e San Siro”, ha commentatonel post partita. Parole gettate lì, quasi senza dargli peso, ma che in realtà nascondono uno scenario tutt’altro che aleatorio. Non è un mistero che la Milano nerazzurra sogna un ritorno diinA, sponda Inter.