Internews24.com - Donnarumma Inter, Tuttosport lancia la bomba: arriva in questo caso

di Redazione, eccore ladi calciomercato, novità super sulle voci del portiere del PSG in nerazzurro, i dettagli, cosa sta succedendo? Le parole di Gigio rilasciate qualche giorno or sono sembrerebbero aver attirato le attenzioni di tutta l’Italia. «San Siro è uno stadio unico, lo porterò sempre con me, tornare in questa città è sempre speciale, qui ho il cuore» ha esclamato il portiere. E ancora: «Una parte distadio mi vorrebbe qui a lungo? Mi fa tanto piacere, queste sono situazioni che poi si vedranno». Con tanto di sorriso.Bene, come riportato questa mattina da, non è un mistero che l‘osservi da lontano l’evolversi della situazione della retroguardia. Che ricordiamo essere in scadenza nel 2026 col Psg. Niente di concreto, sia chiaro, spiega il noto quotidiano piemontese, anche perché a Milano con Sommer e Martinez sono coperti pure per la prossima stagione.