Donnarumma all'Inter? «Ho il cuore a Milano, sono situazioni che poi si vedranno…» (Corsera)

Gigioè il giocatore più forte della Nazionale senza molti dubbi. Ha letteralmente dominato gli Ottavi di finale contro il Liverpool, parando due rigori decisivi per il suo Paris Saint Germain in Champions ma ora dovrà venire a compromessi con un contratto in scadenza in Francia. L’Inter lo vorrebbe e secondo il Corriere della Sera al portiere ex Milan non dispiacerebbe tornare a San Siro, dove «è sempre speciale giocare». Il titolo del Corriere della Sera è: “Nostalgia e voglia di crescere, Gigio apre”.può andarese non rinnovasse col Psg ()Di seguito quanto scrive a riguardo l’edizione odierna del Corriere della Sera a firma Paolo Tomaselli.è visibilmente più sereno per l’accoglienza di, che in passato era stata disastrosa per lui.