Lanazione.it - Donna travolta dalla frana, rimane bloccata nel fango. Gravi ferite, portata in ipotermia al pronto soccorso

Vinci, 22 marzo 2025 – Paura in tarda serata in una zona isolata nella campagna di Vinci. Unadi 48 anni è statada unamentre percorreva a piedi via Pistoiese. È successo intorno alle ore 22 di venerdì 21 marzo. In base alle prime informazioni disponibili, laè rimastacon le gambe da circa 40 centimetri die detriti che si sono distaccaticollina soprastante. La 48enne è riuscita a chiamare il 112 e a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, i carabinieri e il personale sanitario del 118. La 48enne, andata in, è rimasta ferita in modo grave alle gambe ed è stata trasin codice rosso aldell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Non risulta in pericolo di vita.