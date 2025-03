Agi.it - Donna muore dopo una liposuzione, era stata operata in clinica privata

AGI - Unadi 62 anni è morta, nel pomeriggio del 18 marzo, all'ospedale Grassi di Ostia in seguito a un'operazione dieseguita presso una strutturaromana qualche giorno prima. La 62enne, una pensionata, era in coma vegetativo a seguito dell'intervento estetico dal 14 marzo. La salma ètrasferita al Policlinico Tor Vergata per l'autopsia. Sul caso indagano i carabinieri di Ardeala denuncia, a carico dei medici della struttura dove la 62enne è, presentata dalla figlia della vittima.