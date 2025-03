Agi.it - Donna muore azzannata da un cane nel Trapanese

AGI - Unadi 62 anni è morta a Petrosino, in provincia di Trapani, dopo essere statada un, forse due; si tratterebbe di randagi, ma sono in corso gli accertamenti coordinati dalla procura di Marsala. Profonde le lesioni subite dalla, Erina Licari, che era in strada con il suo cagnolino, nei pressi dello stadio comunale. Indaga la polizia.