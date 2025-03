Liberoquotidiano.it - Donald Trump sconvolge l'istruzione scolastica: ecco cosa smantella (e cosa cambia)

Ieri, nel pomeriggio di Washington, il presidente degli Stati Unitiha iniziato a mettere la parola «fine» al ministero dell'. La fine avverrà gradualmente attraverso una dieta ferrea per dimagrirne le strutture e, ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, trasferendone gran parte delle competenze ai singoli Stati, più di quelle che già hanno. Il punto nodale sta infatti qui.ha agito attraverso un ordine esecutivo, preparato sin dal giorno del suo insediamento, che dà mandato al ministro dell', Linda McMahon, di adottare le misure necessarie per lomento, ma il cuore del provvedimento è il seguito: per «restituire l'autorità in materia diai singoli Stati» dell'Unione. Perché la decisione dinon è una follia, bensì un'azione coerente con un pensiero lucido.