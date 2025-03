Tpi.it - Don Camillo torna su Rete 4: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

Don: trama, cast e streaming delsu4Questa sera, sabato 22 marzo 2025, alle ore 21,20 suDon, un classico del cinema. Una pellicola del 1952 diretta da Julien Duvivier e liberamente ispirata ai personaggi creati da Giovannino Guareschi, Done Peppone, interpretati da Gino Cervi e Fernandel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIn un piccolo paese della Bassa Padana, Don, il robusto e combattivo parroco, e Peppone, il sindaco comunista, si trovano perennemente in contrasto, ma dopo scontri talvolta violenti, finiscono col mettersi d’accordo, lasciandosi guidare dal buon senso. Mentre i rossi festeggiano, in un comizio, la loro vittoria alle elezioni, Donfa suonare le campane a morte. Però Peppone si prende la sua rivincita quando può annunciare la prossima costruzione di una magnifica Casa del Popolo.