Secoloditalia.it - Domenicali, capo della Formula Uno, boccia le politiche Ue sull’elettrico: “Ci siamo messi in ginocchio da soli”

Leggi su Secoloditalia.it

Stefano, presidente e CeoUno,ledell’Unione europea in un’intervista a tutto campo rilasciata a Il Giornale. «Non ho mai creduto al fatto che la politica possa fare le scelte tecniche – premette– La politica deve dire: ‘C’è un problema ambientale’. I parametri di compatibilità sono questi e questi. Benissimo. Ma poi deve lasciare aperto il campo delle decisioni e delle invenzioni tecniche. Dire elettrico e basta è un errore. Non potrà mai sostituire interamente il motore tradizionale. Anche perché ci sono i grandi mezzi di trasporto, come gli aerei e le navi, che non possono essere elettrici».: “Imporre l’elettrico è stato un errore”Una “scelta sbagliata”, dunque, spiega ilUno «E per fortuna si sta tornando indietro».