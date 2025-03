Calciomercato.it - “Domani l’esonero di Motta”: bocciato Giuntoli, ne prendono un altro

Leggi su Calciomercato.it

La Juventus è pronta a rivoluzionare tutto. Nuovo caos del ds Cristiano: bocciatura totale per il dirigente bianconero, arriva l’annuncio per il sostituto diLa sosta Nazionale è arrivata al momento opportuno per prendere una nuova decisione sorprendente in casa Juventus. Ancora una rivoluzione prevista nelle prossime ore: caosper la scelta del prossimo allenatore, spuntaimmediato di Thiago.“di”:, neun– Lapresse – calciomercato.it Saranno ore intense in casa Juventus per un nuovo annuncio clamoroso sul prossimo allenatore. Bocciatura totale per il ds bianconero, Cristiano, che potrebbe cambiare già aria al termine della stagione. Tutto può cambiare improvvisamente per Thiago, pronto a salutare subito la Juventus.