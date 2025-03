Domani le dimissioni di Papa Francesco | È stato per due volte in pericolo di vita – I video della conferenza stampa dei medici del Gemelli

Leggi su Open.online

Dopo trentasette giorni di ricovero,lascia ile torna a Santa Marta, dove continuerà la convalescenza tra le mura vaticane. Lo ha annunciato oggi l’equipe medica del policlinico di Roma. «La buona notizia che aspetta tutto il mondo è che(domenica 23 marzo, ndr) il Santo Padre è in dimissione, sarà a Santa Marta. In queste sei settimane il, al momento del ricovero, si presentava con acuta insufficienza respiratoria da infezione polimicrobrica che ha determinato la polmonite bilaterale. Due episodi sono stati critici, e il Santo Padre è stato indi», ha spiegato il professor Sergio Alfieri, responsabile dell’equipe medica che ha in cura il pontefice. «Le terapie farmacologiche hanno fatto registrare lento e progressivo miglioramento, non è mai stato intubato ed è sempre rimasto vigile, orientato e presente.