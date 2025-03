Ilfogliettone.it - Domanda rifiutata: manca il MODELLO AP70 | L’INPS sta rifiutando tutte le richieste, senza non è possibile ottenere l’assegno

C’è un assegno che spetta di diritto a questa categoria, ma attenzione:questo foglio te lo possono togliere.Quando un soggetto minorenne invalido raggiunge la maggiore età, ha diritto a ricevere una pensione di invaliditàdover sottoporsi a ulteriori accertamenti sanitari. Tuttavia, affinché il beneficio venga riconosciuto, è necessario compilare e inviare alil, un documento che permette di autocertificare i dati socio-economici richiesti per l’erogazione delle prestazioni.Questo passaggio è fondamentale per garantire la continuità del sostegno economico e per evitare ritardi nell’accredito delle somme spettanti. Ilè un documento ufficiale delutilizzato per la dichiarazione dei dati anagrafici e reddituali del richiedente, indispensabile perla pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità.