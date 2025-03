Ilfattoquotidiano.it - Docenti su OnlyFans: non serve un codice etico, c’è urgenza di etica!

Ma guarda un po’: ora si viene a sapere (con sorpresa) che ci son maestre che stanno su. Il caso dell’educatrice Elena Maraga di 29 anni, maestra “per vocazione” (dice lei) e modella sulla piattaforma per guadagnare qualcosa in più del misero stipendio da insegnante di una paritaria, ha fatto scoprire l’acqua calda. E subito il Ministero è corso ai ripari con l’ennesimo.Immagino che ben presto illuminati giuristi scriveranno che chi svolge un lavoro per l’amministrazione pubblica non può postare sui social immagini che possono ledere l’onore, il decoro della Scuola. E chi definirà il limite tra il decoro e l’indecenza? Il preside? Una commissione territoriale? In base a quali criteri? E poi varrà solo per chi “vende” la propria immagine su una piattaforma o anche per quelle centinaia di maestre e maestri che postano su Instagram o Facebook le loro foto in costume, in intimo o in provocanti abiti da sera? Ilcomprenderà anche l’uso della droga leggera o delle droghe pesanti? E impedirà anche agli insegnanti di fare ripetizioni a casa per arrotondare lo stipendio? E se un docente verrà beccato fuori l’orario di lavoro a giocare alle macchinette verrà sottoposto a procedimento disciplinare?Ho conosciuto un simpatico e stravagante maestro di campagna che la notte spesso la trascorreva con escort di ogni nazione per poi al mattino arrivare in classe a far lezione.