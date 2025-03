Oasport.it - Djokovic raggiunge un record di Nadal e rilancia: “Padel più facile del tennis. Il futuro…”

Novakha sconfitto l’australiano Rinky Hijikata e si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Miami, ma a fare notizia è ilraggiunto dal fuoriclasse serbo sul cemento statunitense: 410 vittorie in tornei di questo livello, eguagliando il riscontro dello spagnolo Rafael. Il numero 5 del mondo annovera 40 titoli, 59 finali, 78 semifinali in questa categoria nata nel 1990.Il 37enne ha così rialzato la testa dopo tre sconfitte consecutive e ora se la dovrà vedere con l’argentino Camilo Ugo Carabelli in quella che sarà la sua 502ma partita nei Masters 1000: “Sono ovviamente entusiasta di competere per continuare a giocare ai massimi livelli quando gioco in questo modo. Ovviamente è sempre un piacere quando torni in una città fantastica come Miami dopo sei anni di assenza e ho avuto così tante persone al primo match, quindi sono davvero, davvero grato per il loro supporto”.