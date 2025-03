Liberoquotidiano.it - Djokovic, crollo nervoso in campo a Miami. Si ferma e impreca, "solo quelli". Poi scappa

Ha vinto, Novak, e festeggiato con la tradizionale suonata di violino, con la racchetta appoggiata sulla spalla sinistra e sorriso beato per la gioia del pubblico dell'Hard Rock Stadium. Ma agli Open di, secondo Masters 1000 della stagione, il serbo 37enne ha affrontato più di un problema. Non tanto contro il modesto australiano Rinky Hijikata con il punteggio di 6-0, 7-6 (7-1), quanto con se stesso e il "suo" tennis. Come testimoniano alcuni video ripresi dagli spettatori "live" durante il riscaldamento prima del match contro il 23enne attualmente è numero 86 al mondo, l'ex dominatore del tennis mondiale è sembrato, insicuro. La settimana di avvicinamento, va detto, non è stata delle più serene. Il Djoker ha lanciato il suo nuovo sindacato dei giocatori, la PTPA, in apera sfida all'Atp e agli altri enti regolatori della racchetta, polemizzando duramente sia sul dossier "soldi" sia su quello altrettanto spinoso del doping, e tirando in ballo in maniera molto polemica e poco elegante Jannik Sinner, qualificato 3 mesi per il caso Clostebol e fermo fino a inizio maggio.