Distretto sanitario di viale Mazzini tra puzza di carcasse incuria e parcheggi selvaggi

Da giorni nei locali del seminterrato deldi Frosinone in, il poliambulatorio extraospedaliero, un forte odore di animale morto in decomposizione, sta rendendo irrespirabile l’aria. Una situazione che alcuni cittadini ci hanno segnalato e che va oltre la decenza. I locali del seminterratoL’accesso alla porta bloccato e il soffitto senza intonaco per le infiltrazioniMa girando per le sale delci siamo accorti che il problema non è solo la, ma anche come è ridotto l’intero complesso.Soffitti con l’intonaco staccato, porte transennate, interi locali e padiglioni lasciati vuoti e abbandonate, perdite. Cittadini in attesa nei localiIlo nei posti riservati a disabili e donne incinta e sotto macchine in doppia filaEppure siamo in un, che è l’ex ospedale di Frosinone, nel quale ogni giorno transitano migliaia di cittadini non solo di Frosinone ma anche degli altri comuni limitrofi.