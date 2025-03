Bergamonews.it - Diritto ad uso equo e sostenibile del tempo: a Bergamo il Kick-Off Meeting di Time4All 2.0

Leggi su Bergamonews.it

Il 20 e 21 marzo,ha ospitato una delegazione di 18 città e 3 organizzazioni della società civile provenienti da 9 paesi europei per il-Off(il primo incontro di partenariato) del progetto2.0, di cuiè capofila.Il progetto, finanziato dall’Unione Europea attraverso l’Agenzia EACEA (Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura) con un contributo di circa 247.000 euro, ha l’obiettivo di approfondire il concetto dialattraverso la promozione di politiche capaci di migliorare la salute dei cittadini, l’uguaglianza, la produttività, la sostenibilità e la partecipazione civica.Il progetto avrà una durata di due anni e includerà una serie di incontri e workshop nelle diverse città partner con il coinvolgimento di 1.800 partecipanti, con particolare attenzione a giovani e donne, le categorie più colpite dalla cosiddetta “povertà di”, cioè la condizione di meno di 2 ore e mezza dilibero al giorno, una volta sottratto dalle 24 ore quotidiane quello dedicato al lavoro, alla cura degli altri e alle funzioni essenziali per la vita.