Dimenticato da vivo abbandonato da morto | la triste fine di un ex giallorosso

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è spento lo scorso 19 febbraio Marileno Fusetti, calciatore che nella sua lunga carriera ha vestito anche la maglia del Benevento lasciando il calcio giocato nel 1982. Una storia dai risvolti molto tristi perché la sua salma giace ancora nella camera mortuaria dell’ospedale Mauriziano di Torino dove nessun parente ne ha reclamato il corpo.Fusetti era nato il 23 marzo 1951 a Donada, in provincia di Rovigo e si era messo subito in luce come centrocampista dotato di un grande talento. Aveva iniziato la sua avventura nel mondo del calcio nelle giovanili della Juventus negli anni ‘60.Fusetti ha avuto un momento importante della sua carriera con la maglia del Benevento, nel campionato di serie D vinto nella stagione 1973/74 in una squadra con nomi importanti come quelli di Iannucci, Ranzani, Zica, Santosuosso e il compianto Carletto Fracassi.