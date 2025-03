Lanazione.it - Differenze bonus asilo nido e “nidi gratis” in Toscana, come ottenere il massimo del contributo

Firenze, 22 marzo 2025 – Anche nel 2025 le famiglie possono usufruire delasilinazionale, che rimborsa le famiglie che han no un bambino entro i tre anni di età, qualunque sia l’Isee minorenni. In aggiunta c’è anche il” della Regione, che è uno sconto sulla retta di asilie centri gioco, fino ad undi 800 euro mensili e per chi ha un Isee fino a 35mila euro. I due incentivi sono cumulabili: eccofunzionano efare domanda perildel rimborso.asilinazionale: rimborsofino a 40mila euro di Isee Ilnazionale è uneconomico riconosciuto alle famiglie con figli fino ai tre anni di età per coprire le spese di frequenza agli asilipubblici o privati autorizzati. Questoviene erogato sotto forma di rimborso: le famiglie devono anticipare il pagamento della retta e successivamente richiedere il rimborso all’Inps.