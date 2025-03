Sololaroma.it - Dietrofront Paredes: “La clausola pro Boca esiste, a gennaio ho fatto di tutto per tornare”

Giorni importanti anche in chiave mercato per la Roma, in una sosta per le Nazionali che sta facendo uscire molte notizie extra campo legate all’ambiente giallorosso. Un esempio è la conferma dell’addio pressoché certo di Hummels a fine anno, ma non solo, perché la notizia del giorno riguarda Leandro. La vicenda del centrocampista ex Juventus e PSG è nota, con una partenza, destinazioneJuniors, che sembrava scontata dopo le panchine con Juric e poi scongiurata grazie all’arrivo di Ranieri, che lo ha messo al centro del progetto.Una rinascita che ha portato anche al rinnovo di contratto fino al 2026, senza dover aspettare la qualificazione a Champions o Europa League (condicio sine qua non per l’opzione automatica), con un giallo però: quellada 3,5 milioni propoi smentita pubblicamente dalla Roma.