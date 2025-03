.com - Dicono di te, Umberto Carteni video intervista: «Una critica alla tv generalista, Max Giusti ha qualità incredibili»

Leggi su .com

La nostra, regista del filmdi te, che ci parla dell’impatto delle malelingue sulla vita delle persone, di Max(che fa capolino durante l’) e molto altro, in onda su Rai2Vi presentiamo la nostra, regista didi te, che ci parla del tema centrale del film, l’impatto delle malelingue sulla vita delle persone, di Max(che fa un’incursione durante l’) e molto altro.di te – Maxe Paolo Calabresidi te: cast e uscitaDiretto dae interpretato da Max, Paolo Calabresi, Ilaria Spada, Manuela Zero, Enrico Oetiker, Grazia Schiavo, Daniela Virgilio, Vittoria Castagnotto, Pupo, Pietro Romano, Dado, Alessandro Bernardini, Michele La Ginestra, Simona Marchini, Mauro Coruzzi “Platinette”, Gabriele Corsi, Elisa Silvestrin,di te andrà in onda il 21 marzo su Rai2.