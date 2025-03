.com - Dicono di te, Max Giusti, Ilaria Spada, video photocall con tutto il cast femminile

Leggi su .com

Ildeldel filmdi te, con Max, il regista Umberto Carteni eil, in onda su Rai2Vi presentiamo ildeldel filmdi te, con Max, il regista Umberto Carteni eildi te – Maxdi te:e uscitaDiretto da Umberto Carteni e interpretato da Max, Paolo Calabresi,, Manuela Zero, Enrico Oetiker, Grazia Schiavo, Daniela Virgilio, Vittoriaagnotto, Pupo, Pietro Romano, Dado, Alessandro Bernardini, Michele La Ginestra, Simona Marchini, Mauro Coruzzi “Platinette”, Gabriele Corsi, Elisa Silvestrin,di te andrà in onda il 21 marzo su Rai2.di te – Paolo Calabresidi te: intervisteGuarda le nostreinterviste aile ildel:Max(guarda qui)(guarda qui)Umberto Carteni (guarda qui)Grazia Schiavo e Daniela Virgilio (guarda qui)Vittoriaagnotto e Manuela Zero (guarda qui)(guarda qui sopra)di te –di te: tramaGiancarlo ha cinquant’anni ed è un autore tv di successo: fama, soldi, amore, praticamente un uomo realizzato.