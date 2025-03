Liberoquotidiano.it - "Di chi è il figlio": Luigi manda in tilt The Voice senior, lo riconoscete? | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

La grande sorpresa della quinta puntata di The, lo show musicale del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, arriva quando sul palco saleSbriccoli. Il signore si siede al pianoforte e suona Il mondo, uno dei grandi classici della musica leggera italiana portato al successo dall'indimenticabile Jimmy Fontana. Cantano tutti, compresi i giudici vip Gigi D'Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè. Canta la Clerici, cantano le donne di, a bordo palco. E hanno tutti gli occhi lucidi. perché Sbriccoli è proprio ildi Fontana. E per questo la sua interpretazione, partecipata e intensa, è ancora più emozionante. "Ci ha regalato sempre il mondo, non solo la canzone. Eravamo molto diversi dal punto di vista della personalità, ma io ho imparato tante cose con lui, è stato un bellissimo pezzo di vita vissuto insieme.