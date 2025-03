Ilrestodelcarlino.it - Detersivo al bar al posto dell’acqua: “Nessuno ha mai chiesto scusa”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 22 marzo 2025 – Al bar le avevano servitoper lavastoviglie ale lei era finita in coma, riportando lesioni gravissime: dopo le indagini preliminari del pm Morena Plazzi, l’altro giorno davanti al giudice di pace Cristina Piazza si è svolta l’udienza ed è stato disil rinvio al 25 settembre. Guido Pelletti, professore associato di medicina legale dell’Università di Bologna, ha svolto la consulenza tecnica di parte (la donna è assistita dall’avvocato Giulio Cristofori), che però deve ancora completare: è complicato infatti stabilire se i danni riportati dalla donna sono permanenti o meno. La vicenda Il fatto è accaduto il 2 novembre scorso: la 48enne, mamma di quattro figli, è andata al solito bar in zona Savena, proprio di fronte al palazzo in cui lavorava come colf.