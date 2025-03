Ilfattoquotidiano.it - Depeche Mode, i 35 anni di Violator sono un buon momento per riflettere

Il 35ennale diè l’occasione perfetta per allargare lo sguardo sulla produzione’80 e ’90 dei. Un percorso ricco di evoluzioni, passaggi fondamentali, e contraddizioni apparenti. Per esempio: il disco che amo di più è Music for the Masses, ma quello che considero il loro vero capolavoro è Songs of Faith and Devotion. Due dischi diversi, due epoche diverse, due modi opposti di stare nella musica. E no, non è una contraddizione. Nei cosnueti nove punti di questo blog, ti spiego perché.Cominciamo!1., il disco che mette d’accordo (quasi) tuttiCon, iraggiungono un equilibrio raro tra ambizione artistica e successo globale. Un suono più scuro, levigato, magnetico, che fonde l’elettronica con una sensualità inaspettata. Nove brani, nessun riempitivo: da World in My Eyes a Clean, passando per singoli epocali come Personal Jesus ed Enjoy the Silence, ogni traccia non solo definisce un’estetica precisa, ma segna anche un passaggio fondamentale nel percorso della band.