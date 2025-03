Ilfoglio.it - Dentro la favola di Wilma Rudolph

Alla guida di un vecchio pulmino De Soto coach Ed Temple si chiedeva se non stesse perdendo tempo, percorrendo le 50 miglia, circa 80 chilometri, che nel Tennesse separano Nashville da Clarksville. Andava a vedere una ragazzina quindicenne di cui gli avevano parlato benissimo, ma Temple era un allenatore di atletica e lei giocava a basket: la chiamavano “Skeeter”, zanzara, testimonianza della velocità con cui si muoveva sul parquet. Ma la pallacanestro è un altro sport ed era un azzardo pensare che potesse diventare brava anche in pista. Coach Temple, oltre al tempo, non poteva neppure sprecare denaro. Era allenatore dell’università di Arizona State, accademia della Hbcu, “Historically Black College University”, quelle frequentate quasi esclusivamente da neri. Gli veniva riconosciuto uno stipendio di 150 dollari mensile, 2.