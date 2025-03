Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, perché la famiglia Poggi ha “gelato” la Procura e quali sono i nodi sulle maxi analisi del Dna

(Pavia) – A distanza di dieci giorni dalla svolta suldi, si misura una netta frattura fra la posizione delladella vittima e quella delladi Pavia. I magistrati indagano per omicidio su Andrea Sempio, amico del fratello della ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Chiedono unincidente probatorio ad ampio raggio per esaminare tracce genetiche e non solo che secondo i consulenti del condannato in via definitiva, Alberto Stasi, e secondo gli stessi pm posdare nuovi risultati. “Noi siamo disposti a partecipare all’incidente probatorio davanti ad un giudice terzo – ha spiegato l’avvocato Gian Luigi Tizzoni che rappresenta la–. Peccato che questi accertamenti non siano stati svolti allora nel 2011, quando li chiedevamo noi. La difesa Stasi si oppose davanti alla Corte d’Assise d’Appello e ci disse che non si poteva fare più nulla e che tutto era stato fatto bene dai carabinieri”.